Pokud se chce někdo dovědět, jak je na tom ekonomika, udělá asi nejlépe, když si hodí korunou. Na výběr má dvě možnosti: buď se podívá na statistiku a zjistí, že poptávka v maloobchodě i průmyslu klesá, domácnosti i firmy šetří, realitní trh je stále zamrzlý a ekonomika měřená hrubým domácím produktem stagnuje. Navíc, jak potvrzují propočty ekonomů, se ekonomika nedokázala ani s velmi schodkovým rozpočtem, tedy populistickou politikou vlády, dostat na úroveň před pandemií koronaviru.

Pak je tady ale druhá strana, která vypadá jinak. Nezaměstnanost zůstává velmi nízká, inflace prudce klesá z rekordních dvouciferných čísel a objevují se první odhady, že se už v polovině příštího roku dostane pod dvouprocentní hranici, tedy pod cíl České národní banky. Státní rozpočet se vyvíjí lépe, než se v prvních pěti měsících tohoto roku zdálo, a ministr financí i premiér, tedy lidé s nejlepším přístupem k číslům o vývoji státních financí, ubezpečují, že se rozpočet podaří udržet s naplánovaným deficitem, který nepřekračuje třísetmiliardovou hranici schodku. I kdyby se spletli o deset procent, pořád je to lepší než odhady z jara, kde se předpovídal deficit až ve výši 400–450 miliard korun. A v příštím roce to dokonce vypadá, že kdyby Česká republika náhodou chtěla, mohla by uvažovat o přijetí eura, protože dokáže splnit kritérium schodku rozpočtu. Samé pozitivní zprávy.

Otázkou tedy je, na co se vlastně připravit v dalším roce, jak a kam investovat a jakou změnu očekávat?