Reálný HDP se ve druhém čtvrtletí zvýšil mezičtvrtletně o 0,1 procenta, uvádí předběžný odhad Českého statistického úřadu. To je pouze velmi mírné zlepšení oproti prvnímu čtvrtletí, v němž ekonomika v podstatě čistě stagnovala. Dlužno dodat, že takovýto výsledek se obecně očekával, jelikož spadá do všeobecně přijímaného odborného narativu, že „první polovina roku stagnace, druhá polovina mírné oživení“. Zároveň nepřekvapilo ani to, že hlavní brzdou ekonomiky je momentálně spotřeba domácností a fixní investice. Zejména spotřeba domácností je ovlivněna jak inflací, tak vyššími tržními úroky.

Minulé čtvrtletí bylo patrně poslední, v němž jsme zažili stagnaci. Druhá polovina roku by se měla nést v duchu oživení, což je patrné na některých ukazatelích. Jejich hodnoty se postupně zlepšují, a to buď navrácením se k růstu, nebo zplošťováním poklesů. To se týká průmyslové výroby, maloobchodních tržeb, indexů důvěry spotřebitelů a firem i akciových indexů. Inflace zároveň postupně padá, a ceny vstupů dokonce v některých případech na měsíční bázi klesají. Zaměstnanost zůstává robustní. Zásobníky plynu jsou naplněné a pravděpodobnost kombinace tuhé zimy a negativních šoků na energetických trzích je řádově nižší než v minulosti. Zahraniční poptávka, která ekonomice prozatím spíše pomáhala, taktéž vypadá, že úplně nevypadne. A koruna momentálně navíc lehce oslabuje, což může v budoucnu exportérům mírně pomoci.

Přestože výčet vypadá jako lehký „cherry picking“, tak všechny zmíněné faktory by měly působit spíše pozitivně, a měly by tak dostat ekonomiku ze stagnace. Jakkoli tento rok již nelze očekávat zázraky, tak by celkově mohla naše ekonomika zaznamenat přece jen mírný růst do 0,5 procenta. Na druhou stranu takovýto růst při plné zaměstnanosti není rozhodně něco, kvůli čemu bychom měli jásat. Právě naopak. Pokud v tomto kurzu budeme pokračovat, tak nás čeká analýza toho, co je s naší ekonomikou vlastně špatně.