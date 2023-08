Něco si šňupnem, na světě nudném... Feťácká hymna od Šípa a Uhlíře se může stát neformální lidovou písní moravské metropole. Brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) se zamotává do vysvětlování, proč jí někdo na fotografii podává bílý prášek a brčko. Koaliční partneři si o tom chtějí povídat, brněnští radní se viditelně shodují na tom, že něco takového není důvod k rezignaci. Kokain je společensky stejně akceptovaný jako tiché víno, které moravští politici hájí vlastním tělem a někdy i kariérou. Navíc má ještě nižší zdanění než tiché víno.

A je to ostatně jen pár týdnů poté, co se náměstek brněnské primátorky Robert Kerndl z ODS porval se svým koaličním kolegou z KDU-ČSL Filipem Chvátalem. Takový brněnský kolorit, chtělo by se říci... Kdyby tady nebyla nedávná příhoda z Prahy, kde pro změnu veřejnost obveseloval manželský čtyřúhelník napojený na Piráty. I tady byl v jedné z hlavních rolí alkohol.