Daniel Sýkora po dokončení studií na ČVUT v Praze vyvíjel algoritmy pro počítačové hry. Průlom v jeho kariéře, jenž mu přinesl světový věhlas, přišel v roce 2003. Tehdy vytvořil program, který výrazně zjednodušil obarvení původně černobílých příběhů O loupežníku Rumcajsovi. Našel totiž způsob, jak o celé týdny zkrátit činnost grafiků a animátorů, a to při zachování kvality. Díky tomu si ho všimlo kalifornské studio Disney. V něm se podílel například na konverzi původního animovaného filmu Lví král do 3D formátu pro stereoskopická kina.

Po letech strávených v zahraničí se však vrátil do rodného Česka. Zde v roce 2017 získal cenu Neuron pro mladé vědce a o rok později také profesorský titul. Od roku 2021 se ve společnosti Google věnuje výzkumu v oblasti digitálních médií. Působí také na své alma mater – konkrétně na katedře počítačové grafiky a interakce. V rozhovoru pro HN Daniel Sýkora mluví o pozici umělé inteligence ve výtvarném umění i o globálních rizicích a příležitostech, které AI lidstvu přináší.

Jak vlastně mohou technologie rozhýbat nebo obarvit obrázky?

Pokusím se to vysvětlit na příkladu z výzkumu, na kterém jsme v minulých letech pracovali. Jeho výsledek mohli lidé vidět třeba na rozpohybovaných plakátech k výstavě Alfonse Muchy. Nejdříve se vezme vybraná krátká část určitého videa, kterou chceme stylizovat. Z ní si výtvarník vybere jeden nebo více klíčových snímků, které ručně překreslí. My pak na základě těchto několika překreslených snímků dokážeme umělou inteligenci naučit zhruba umělcův styl tak, aby jej přepsala do celé vybrané videosekvence. Ta pak vypadá, jako kdyby ji celou maloval stejný malíř. Pokud dílo zachycuje člověka, zaměřujeme se při tvorbě na zachování charakteristiky a realističnosti pohybu. Rozpohybovat obraz bez pomoci umělé inteligence bylo dřív nesmírně náročné, protože kreslit snímek po snímku ve stylu – například Alfonse Muchy – spotřebuje velké množství času, energie, a tím pádem i peněz.