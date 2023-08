Kauza kolem manželů Koláříkových nás poškozuje, musí skončit oba dva. Část Pirátů takto vnímá skandál Lukáše Koláříka, který skončil jako náměstek ministra vnitra a posléze i ve stranických funkcích poté, co napadl svou asistentku, s níž měl poměr. Strana se nyní dohaduje, že podobně by se měla zachovat i jeho žena Jana. Ta sice odstoupila z boje o místo na kandidátce do Evropských voleb, stále je ale vedoucí personálního odboru strany, což se mnohým členům nelíbí.

