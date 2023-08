S trochou nadsázky lze říct, že Česko zažívá nejdelší období, kdy úspěšné rodiny nikdo nepřipravil o majetek. „Když v uplynulých 100 letech některá generace majetek získala, tak přišla změna politické či ekonomické situace, která ji o něj zpravidla připravila,“ říká Jakub Hollmann, advokát a společník právní kanceláře Císař, Češka, Smutný. Hollmann se specializuje na svěřenské fondy a trusty a předávání rodinného majetku mezi generacemi.

„Víc než třicet let po revoluci se dostáváme do fáze, kdy opět máme generaci, která majetek nabyla a rozhoduje, jak s ním naložit,“ říká v rozhovoru pro HN. Základní otázka, kterou podnikatelé řeší, je, zda svůj byznys předat další generaci, nebo prodat. Předání rodinného podnikání může být podle Hollmanna sice náročnější, nicméně může zajistit pokračování rodinné tradice a uchování hodnot do budoucna.