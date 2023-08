Policejní prezident Martin Vondrášek se v úterý snažil uklidnit emoce kolem svého vyjádření o tom, že oznámení žen o sexuálním násilí jsou velmi často smyšlená. Za svůj pokus však sklidil další dávku kritiky – od odborníků i politiků. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se s ním chce kvůli výroku dokonce ve čtvrtek sejít.

„Uznávám, že nebylo šťastné použít v diskusi o smyšlených oznámeních slovní spojení – velmi často. Takové případy se však dějí a kolegyně a kolegové musí při prověřování pracovat i s touto možností. Vždy se tak ale musí dít s maximální citlivostí,“ uvedl policejní prezident v prohlášení, které reagovalo na rozhovor pro pořad Spotlight. Aby svá tvrzení podpořil, použil data o tom, kolik případů oznámení bylo odloženo.

„V roce 2022 policie zahájila úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu znásilnění v 1375 případech, ze kterých bylo 573 případů odloženo,“ napsal policejní prezident s tím, že důvodem odložení bylo, že se skutek nestal.

Šéf policie: Ženy si sexuální násilí velmi často vymýšlejí. Sám jsem to dvakrát zažil.

Odborníky i politiky, kteří se problematice věnují, ale tento výrok spíše pobouřil. „Operuje se termínem skutek se nestal, ale to nemusí být pravda. Policie musí zvažovat více to, že na oběť tlačí velmi často agresor nebo i rodina či okolí, aby trestní oznámení vzala zpět. To má obrovské dopady do budoucna, protože pak se to násilí bude opakovat a oběť už znovu nemusí přijít. Ukazuje to, že důležitost prvního kontaktu s oběťmi je velmi vysoká,“ říká poslankyně Barbora Urbanová (STAN), která se problematice věnuje.

„Stále jsme ve fázi, kdy si musíme vysvětlit, že policie má pomáhat a chránit kohokoliv, kdo na služebnu přijde. Nemá si o tom na začátku nic myslet, přitom pořád něco předjímá,“ dodává Urbanová s tím, že takové výroky mají velký dopad na oběti, které zvažují, zda na policii kvůli sexuálnímu násilí zajdou.

„Policejní ředitel zapomněl, že nemluví ke sboru, obvinění není falešné, ale odložené třeba pro nedostatek důkazů. Jestli to považují za falešné hlášení, pak je to špatné přemýšlení,“ míní Urbanová.

Původní výrok označil za smolný a nešťastný i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „Je mi to líto, protože Martin Vondrášek není člověkem, který by si myslel, že oběti domácího násilí nemají cokoli oznamovat,“ uvedl Rakušan pro Rádio Impuls. Zdůraznil, že kdokoliv, kdo je obětí jakéhokoliv typu násilí, by se neměl bát věc policii oznámit.

Podle Amnesty International je v České republice každý rok spácháno zhruba 12 tisíc znásilnění, policii je ale ohlášeno zhruba pět procent případů.

V pořadu Spotlight Vondrášek řekl, že oznámení žen o sexuálním násilí bývají velmi často smyšlená. „Je to dost často i vyšetřovací verzí, musíme prověřit, jestli to, co nám ta žena říká, je pravda. Mně se to stalo osobně v mojí praxi minimálně dvakrát,“ uvedl.

Michaela Studená z iniciativy Pod svícnem, která se zabývá domácím násilím, na sociálních sítích uvedla, že Vondráškův výrok je „plivnutí do tváře všem obětem sexualizovaného násilí, které byly na služebnách sekundárně viktimizovány“.

Vondrášek se ve zveřejněném prohlášení ohradil proti tomu, v jakém kontextu je jeho sdělení vnímáno. „Musím se ale ohradit proti zavádějícím tvrzením vytrženým z kontextu, která jsou používána ve veřejném prostoru a která se snaží vyvolat dojem, že mám hodnoty nastavené zcela opačně, než tomu ve skutečnosti je,“ napsal Vondrášek.

S přispěním ČTK