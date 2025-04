Případem psychiatra Jana Cimického, který byl původně odsouzen k pěti letům vězení za čtyři znásilnění a desítky případů vydírání, se bude muset znovu zabývat Obvodní soud pro Prahu 8. V úterý o tom rozhodl odvolací senát pražského městského soudu, vyhověl odvolání obhájce Cimického. Sedmasedmdesátiletý lékař a spisovatel obžalobu dlouhodobě odmítá, úterního jednání se nezúčastnil.

Předseda odvolacího senátu Pavel Benda souhlasil s výtkou obhájce Miroslava Kučerky. Ten v odvolání poukázal na to, že některé svědkyně před soudem vypovídaly jinak než na policii. Rozsudek obvodního soudu přitom podle Bendy v popisu skutku vycházel právě z výpovědí na policii, které se uskutečnily takzvaně na záznam, ne z výpovědí u soudu. U soudu je přitom svědkyně řádně poučena. „Soud v popisu skutku neuvedl, co svědkyně uvedly při hlavním líčení. Pouze z toho ale může soud vycházet,“ uvedl Benda. V odůvodnění rozsudku přitom obvodní soud podle Bendy s výpověďmi z hlavního líčení pracuje.

Verdikt podle Bendy také například neobsahuje podrobnější hodnocení jednotlivých výpovědí. Někdy podle něj také soud pouze konstatoval, že přehrál záznamy výpovědí svědkyň, neuvedl však, co v nich svědkyně uvedly. Rozsudek má podle odvolacího senátu zásadní vady a nebylo možné ho přezkoumat. Podle Bendy nebylo možné postupovat ani tak, že by odvolací senát o některých skutcích rozhodl a jiné vrátil k novému projednání. Upozornil na to, že se odvolací senát nezabýval otázkou viny či věrohodností poškozených.

Právní zástupkyně většiny poškozených Lucie Hrdá po jednání také upozornila na to, že se soud nezabýval tím, jestli se skutky staly. Uvedla, že každé prodloužení řízení je pro oběti trestné činnosti viktimizační. Některé z jejích klientek jsou ale podle ní připravené svědčit znovu, pokud to bude potřeba. Státní zástupkyně Táňa Dočekalová novinářům řekla, že se obvodní soud bude muset s výtkami vypořádat, důležité pro ni je, že odvolací senát neshledal vady v přípravném řízení.

Kučerka po jednání uvedl, že rozhodnutí očekával. „Rozsudek soudu prvého stupně opravdu trpěl závažnými vadami, neumím si představit situaci, kdyby dnes soud rozhodl. Toto bylo jediné možné řešení dané situace,“ řekl obhájce.

Pětatřiceti případů vydírání a čtyř znásilnění se Cimický podle obžaloby dopustil mezi lety 1979 a 2019. Ženy, které byly převážně pacientkami Psychiatrické nemocnice Bohnice a později centra duševního zdraví Modrá laguna, podle žalobců lékař osahával, líbal nebo s nimi prováděl další sexuální praktiky. Mezi poškozenými jsou i studentky, které byly v bohnické léčebně na praxi. Různá právní kvalifikace žalovaných skutků souvisí se změnou trestního zákoníku v roce 2010.

Obvodní soud uznal Cimického vinným ve všech bodech obžaloby.