Osobní auta „Made in China“ pomalu ale jistě dobývají svět, silně konkurenční evropský trh nevyjímaje. Konkurence ovšem houstne i v Číně, což je jeden z hlavních důvodů, proč tamní automobilky vyrazily do ciziny, kde se jim daří. Dokazují to i poslední statistiky za letošní první pololetí. Číňané podle nich vyvezli 2,14 milionu motorových vozidel, což bylo meziročně o tři čtvrtiny více. Z první exportní příčky vytlačili Japonsko, jež vyvezlo 2,02 milionu aut, loni nahradili na druhém místě Německo. Informuje o tom japonský server asia.nikkei.com s odkazem na národní statistiky.

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 40 Kč na 4 týdny První měsíc za 40 Kč, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 40 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se