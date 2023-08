Mnoho indicií z poslední doby potvrzuje, že v Praze je zřejmě nutné se připravit na opětovný znatelný růst cen bytů i nájmů v příštích letech. S těmito tématy přijde opět na řadu otázka tzv. investičních bytů a také pravděpodobně opět uslyšíme o prázdných bytech. Zároveň však nejsou k dispozici spolehlivá data – jaký je skutečný podíl investičních bytů a jaký podíl těchto „investičních bytů“ je prázdný.

Navíc ani taková data k dispozici z principu být nemohou, protože by nejdříve musela vzniknout shoda na definici toho, co takový investiční byt je. A nad tím vším by musela být nějaká smysluplná evidence všech bytových jednotek, která ovšem není, přičemž poslední Sčítání lidu, domů a bytů 2021 do věci vneslo bohužel ještě více zmatku než užitku.