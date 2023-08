Na severočeských hnědouhelných velkolomech by se mělo těžit uhlí už jen nejvýše 10 let. První, Důl ČSA, skončí nejpozději v roce 2026. Vláda nyní zvažuje, co s mnohakilometrovými jámami, které po těžbě zůstanou. Už na konci června schválila, že v případě ČSA ustoupí od klasické rekultivace a umělého zaplavování a nechá v části lomu vznikat divokou přírodu, další prostory využije pro energetiku a průmyslovou zónu. Podobný scénář – i když volné přírody tady bude méně, naopak vzniklá jezera větší – plánuje kabinet podle náměstka ministra životního prostředí Tomáše Tesaře (TOP 09) i pro zbylé lomy.

Červnový ústup vlády od rekultivace v Dole ČSA místní lidi zaskočil. Mnozí se těšili na jezero.