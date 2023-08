My Češi teď rádi říkáme, že jsme četli Rusko vždy dobře. Na rozdíl od naivní západní Evropy jsme chápali Rusko jako bezpečnostní hrozbu. Zní to logicky, historickou zkušenost máme jasnou a k ruské hranici to je od nás nebezpečně blízko.

Jistě bychom tedy očekávali, že Češi patřili mezi ty, kteří již před válkou brali výdaje do obrany vážně. A pokud to tak úplně neplatilo, dnes jistě patříme mezi ty, kteří výdaje na obranu zvyšují nejvíce. Vždyť kdy jindy navyšovat obranné výdaje, když ne dnes?