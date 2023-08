Když má premiér Petr Fiala (ODS) ke členům vlády výhrady, obvykle jim to řekne za zavřenými dveřmi. Na rozdíl od svého předchůdce Andreje Babiše (ANO) nerad veřejně říká jména provinilých. V posledních dnech už toho však bylo i na něj moc. Nejdřív ztratil trpělivost s bohorovně vystupujícím ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem (TOP 09). A potom veřejně pokáral i svého spolustraníka, muže, s nímž se zná přes 30 let a bez něhož by těžko teď byl premiérem – ministra spravedlnosti Pavla Blažka.

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 40 Kč na 4 týdny První měsíc za 40 Kč, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 40 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se