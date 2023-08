Za necelé čtyři měsíce končí důležitá výjimka EU ze sankcí na ruskou ropu. Ta českým, slovenským a maďarským rafineriím umožňuje vyvážet naftu a benzin vyrobené ze suroviny dodané přes ropovod Družba. Největší problém to bude pro bratislavskou rafinerii Slovnaft, která je důležitým dodavatelem paliv do Česka. Ta už bude moci vyrábět naftu a benzin z ruské ropy pouze pro domácí trh.

Slovnaft, jenž je součástí maďarské skupiny MOL, se proto snaží českou vládu přesvědčit, aby v Bruselu spolu se Slovenskem žádala o prodloužení výjimky o další rok. Zatím to ale podle informací HN vypadá, že neúspěšně. Co to může udělat s celým trhem?