Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice (SVAK), který zajišťuje dodávku a odtok základní tekutiny obyvatelům obcí v regionu kolem jihomoravského města, chystá obří investici. Za 160 milionů korun plánuje vybudovat trojici fotovoltaických elektráren o celkovém výkonu osm megawattů, doplněných o bateriový systém o kapacitě až šest megawatthodin.

Vodárenský svazek by se tak měl stát zcela nezávislým na externích dodavatelích a vystačit si výhradně s elektřinou z vlastních zdrojů. Podle místopředsedy představenstva SVAK Romana Sládka se díky dosaženým úsporám podaří uskutečnit nutné investice do stárnoucí infrastruktury, aniž by to výrazně zatížilo domácnosti napojené na síť SVAK. „Tím, že elektrickou energii ušetříme, nám zbyde daleko více finančních prostředků na obnovu majetku,“ říká Sládek, vystudovaný vodohospodář a dlouholetý lokální politik (nestraník). Projekt je však zajímavý i v dalších ohledech.

