Evropskou unii čeká poměrně hektický konec letošního roku. Na obzoru je totiž konec platnosti únikové doložky stávajících fiskálních pravidel, a pokud nenastane shoda na nových, řada členských zemí bude mít problém. Jednotlivé státy proto horečně jednají, jak regule pro vymezení a zejména dodržování dlouhodobé rozpočtové udržitelnosti upravit, aby byly smysluplně aplikovatelné. Jejich podoba se v základu rýsuje. Co to bude pro unii včetně Česka znamenat?

Evropská fiskální pravidla, jak je známe nyní, získala svou podobu zejména v letech 2011 a 2013. Tedy v době, kdy byla křehká důvěra nejen v trh, ale také mezi členskými státy. Fiskální pravidla by měla stanovovat pevné mantinely pro fiskální udržitelnost a omezovat vliv populistických praktik, ale také zamezit morálnímu hazardu v rámci EU a přelévání negativních dopadů nezodpovědné fiskální politiky na ostatní členské země. Nyní se připravuje další reforma pravidel, a to dokonce reforma s velkým R, která by měla změnit obecně přístup, jak jsou pravidla formována.

