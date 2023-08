Člověk to slovo používá denně desetkrát, možná stokrát. Ze všech slov, která používáme, zdá se na první pohled být nejjasnější, přitom je bezednou hlubinou. Je to jediné označení entity, u které máme přístup k jejímu vnitřku a kterou bychom mohli a měli znát, a přesto neznáme. Je to jediné slovo, kterým nepopisujeme něco z vnějšku jako pozorovatelé, ale kterým pozorujeme. Je to zároveň také jedna jediná věc, na které se všichni shodnou, že zcela jistě existuje. Je to entita, o které ekonomie říká, že o ni celý život pečujeme a staráme se – každý po svém – o její maximální blaho. Co je tato nekonečně tajemná, a přesto nejvíc běžná entita? Skrývá se za slovem „já“.

