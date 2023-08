David Kimr je spojený se softwarovou skupinou Unicorn podnikatele Vladimíra Kováře od prvopočátků. Coby programátor byl v roce 1993 jedním z prvních zaměstnanců a dodnes patří mezi nejvěrnější Kovářovy spolupracovníky. Nyní v roli šéfa Plus4U – další odnože Kovářova byznysu – musí řešit problém, který vrhá stín na všechno, co Kovář a jeho lidé dosud vybudovali. E-shop s elektronikou, spadající pod Plus4U, zkrachoval, protože se zapletl do byznysu s pronájmy iPhonů přes nastrčené firmy vyučeného knihkupce Břetislava Janouška. A bývalí dodavatelé, operátor T-Mobile a skupina J&T, se teď domáhají plateb asi za pět miliard korun.

Ukazuje se, že nejspíš šlo o promyšlený podvod, který běžel čtyři roky a protočilo s v něm 106 tisíc iPhonů a další elektronika. Zařízení zmizela neznámo kam a případ už vyšetřují kriminalisté zaměření na organizovaný zločin.

Ve rozhovoru pro HN k této kauze Kimr tvrdí, že Janoušek nebyl zaměstnancem Plus4U, pouze externistou. A vzhledem k tomu, co se stalo, má pro něj nevybíravá označení, která nelze publikovat. „Naštvanost na Janouška je tu obrovská. My jsme firmy, které jsou hrdé na to, čeho za třicet let podnikání dosáhly. Naši lidé tuhle kauzu prožívají, jako kdyby někdo ublížil jejich dítěti: berou to velmi osobně,“ říká. „Dnes už víme, že ten podvod postupně a dlouho budoval. Už od roku 2018 to byl pravděpodobně cíleně připravovaný podvod. A to člověka fakt raní.“

