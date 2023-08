Pokud si chcete „prosvištět“ anglická slovíčka vyjadřující superlativy, těžko najdete lepší materiál než čerstvé zprávy o kondici kalifornské technologické společnosti Nvidia. Nejde jen o právě dosažený „rekordní“ a svou výší „impozantní“ zisk. Finančníci jsou „ohromeni“ především výhledem na právě probíhající čtvrtletí, s „otevřenou pusou“ si vyslechli předpoklad vedení společnosti, podle kterého má v tomto období firma utržit 16 miliard dolarů (360 miliard korun). To by bylo další zdvojnásobení rekordu pro tuto část roku, takže hodnocení „ohromující“ se vlastně ještě drží při zdi.

Když finanční ředitelka Colette Kressová během středečního konferenčního hovoru po zveřejnění výsledků dostala otázku na další období, označila poptávku po produktech firmy za „senzační“. A to má Kressová za sebou 35 let v rostoucím technologickém sektoru, vesměs v úspěšných firmách včetně Microsoftu, kde si musela na explozivní růst zvyknout. Navíc síla Nvidie je v čipech a to je sektor, na nějž po covidovém růstu, který vyvolal dokonce dlouhodobý hlad po klíčových součástkách, zákonitě dolehl útlum. Tak drsný, že například polovodičové divizi Samsungu zisk klesl na dvacetinu. Kontrast s Nvidií těžko může být větší.

Proč? Nvidia je totiž s velkým náskokem v čele pelotonu výrobců dodávajících hardware (a nejen ten) pro řešení postavená na umělé inteligenci, jejíž boom pokračuje. Investoři tak řeší otázku, zda ještě nastoupit do výtahu, který vyvezl akcie Nvidie do takové výšky, že to firmu oceňuje takřka na 1,2 bilionu dolarů (27 bilionů korun). Vždyť jen za letošek už akcie posílily o více než 220 procent. Když se ohlédnete o čtyři roky zpět, je zhodnocení citelně nad tisíci procenty. Není to už bublina? Velké investiční banky mají jasno.

Zbývá vám ještě 50 % článku