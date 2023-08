Za dob prezidenta Miloše Zemana byla každoroční porada českých velvyslanců v Praze na konci srpna příležitostí nahlédnout na to, kdo je kdo v české zahraniční politice a jak to doopravdy myslí s orientací České republiky navenek. V tomto ohledu byl první den letošní porady až nudný: jak premiér Petr Fiala (ODS), tak ministr Jan Lipavský (Piráti) zdůraznili shodu na základních principech a hlavním tématem byla ruská válka na Ukrajině a její dopady. To podtrhla i účast ukrajinského ministra zahraničí Dmytra Kuleby.

Ano, už dlouho Česká republika nemluvila navenek tak jednotným hlasem včetně prezidenta Petra Pavla a neměla tak jasně nastavenou hodnotovou politiku, kterou ve svém projevu zdůraznil ministr Lipavský. Proto se místo plácání po ramenou podívejme, kde by česká zahraniční politika (a tím nemyslíme jen ministerstvo zahraničí) mohla a měla přidat.

Zbývá vám ještě 80 % článku