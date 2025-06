Nyní je větší šance, že Trump víc podpoří Ukrajinu, než že by jednání opustil. Nechce být do historie zapsán jako někdo, kdo ustoupil Rusku a ztratil Ukrajinu, hodnotí současnou situaci kolem války americký expert na Evropu a zahraniční politiku Charles Kupchan v rozhovoru HN.

Ten vznikl v kosovské Prištině na konferenci o ženách v mezinárodní politice pořádané prezidentkou Vjosnou Osmaniovou. Ke Kosovu má Kupchan vztah z doby, kdy sloužil v týmu Národní bezpečnostní rady prezidenta Billa Clintona, který ubránil Kosovany před srbskou genocidou. Kupchan poté také pracoval jako ředitel evropského oddělení Národní bezpečnostní rady za prezidenta Baracka Obamy. Nyní učí na Georgetownské univerzitě ve Washingtonu.

Začněme aktuální otázkou: Jaká může být nyní reakce Trumpovy administrativy na vývoj kolem Ukrajiny, na útoky na ruská letiště a na další kolo jednání v Istanbulu?

Trump dělá správnou věc tím, že navázal dialog s Putinem, a tím, že si američtí vyjednavači sedli s ruskými. Jestli má tahle válka skončit, bude to vyžadovat americko-ruský dialog. Trump může Putinovi nabídnout něco, co nikdo jiný, a to je určitá míra rehabilitace. Pokud USA a Rusko budou mít zájem na tom, aby válka skončila, vztahy s Moskvou se zlepší. USA začnou s Ruskem znovu obchodovat, bude nějaký summit třeba v Rijádu a Trump ukáže, že Putin už není takový vyvrhel jako dosud. Takže si myslím, že je pozitivní, že toto okno bylo otevřeno. Ale jinak si myslím, že Trumpova administrativa jednání s Ruskem zvládá opravdu zcela špatně. Trump si myslel, že prostě zvedne telefon a zavolá Putinovi a řekne, hele, kámo, pojďme to ukončit a buďme přátelé, a Putin řekne, jo, pojďme to udělat. Trump byl prostě naivní a nepochopil, že Putin má stále maximalistické válečné cíle, což je podmanit si Ukrajinu. Teď se zdá, že Trump je frustrovaný a začal na Putina tlačit.

