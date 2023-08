V čele ministerstva zemědělství je bývalý předseda KDU-ČSL Marek Výborný necelé tři měsíce. A protože se většinu kariéry věnoval školství a humanitním vědám, vyslechl si hodně pochybovačných poznámek ohledně svojí kvalifikace pro tento post. V rozhovoru pro HN popisuje, jak se s resortem sžil, jak ho přijali zemědělci na nedávné události sezony – veletrhu Země živitelka.

Během následujících 14 dnů se pak hodlá setkat se zástupci všech velkých obchodních řetězců působících v Česku. „Budu chtít od nich slyšet hodně věcí týkajících se cen potravin. Ale i třeba toho, do jaké míry jsou schopni a ochotni zařadit do své nabídky české potraviny – to je velmi důležité téma,“ říká Výborný. Mluví také o otevření prodejny s výhradně českými potravinami nebo o dotacích.

Jak se po necelých třech měsících cítíte v úřadu, do něhož jste nakročil prakticky bez jakýchkoli zkušeností se zemědělstvím?

Ministr je na prvním místě člověk, který má svůj resort manažersky řídit. A já nevím v České republice o nikom, kdo by rozuměl rostlinné výrobě, živočišné výrobě, vodě, vodohospodářství, lesům, včelařství, rybářství a ještě složité právní problematice stran pozemkových úprav. Ten resort je krásný a široký. Snažím se maximálně využít profesionálního týmu, který kolem sebe mám. Nenastupoval jsem na ministerstvo, které by bylo v rozvratu. Jsou tady skvělí, loajální odborníci.

Zbývá vám ještě 90 % článku