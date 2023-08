Umělá inteligence je revolucí, která by svými dopady mohla vyrovnat nebo i předčit období nástupu internetu. Tento fenomén si v poslední době získává patřičnou pozornost a odráží se i na výkonnosti kapitálových trhů. Optikou indexu S&P 500, který navzdory vysokým úrokovým sazbám generuje od začátku roku dvouciferní výnos, je hlavním tahounem investiční horečky první pětka firem tohoto akciového ukazatele. Jednotlivé tituly jsou v něm navíc rozděleny do různých vah.

Pokud bychom ale srovnali celý index s top 10 společnostmi, které obsahuje, potvrdí se tento trend i na výkonnosti. Těchto deset podniků totiž poráží celý index až třikrát. Pokud bychom chtěli váhy v indexu srovnat na stejnou úroveň mezi všechny společnosti, 10 nejlepších z nich by toto srovnání překonalo až osmkrát. Není divu, že někteří mluví o bublině.

Na druhou stranu, pokud se podíváme na krizi z roku 2000, která připomínala skoro mystickou bublinu, měl například Microsoft ocenění (poměr ceny a zisku) na více než 60násobku, zatímco dnes je to zhruba 30násobek. V roce 2000 se navíc některé společnosti oceňovaly podle počtu kliknutí na webovou stránku, kdežto nyní se tak děje podle ziskovosti a budoucího růstu cash flow.

V posledních 50 letech se tito tahouni různě střídali, taktéž podle trendů. Pokud by naší strategií bylo investovat pouze do aktuálně největšího hráče, výsledek by při porovnání s indexem za tuto periodu znamenal i tisíce procent rozdílu ve prospěch držby celého S&P 500. Jak moc se umělá inteligence propsala do výkonnosti firem, je evidentní a slovo „diverzifikace“ dnes hraje o to významnější roli.

Pravidelné investice a diverzifikace portfolia dokážou negativní výkyvy „žehlit“. Například v roce 2008, kdy došlo zhruba k 50procentnímu propadu trhu, trval růst na předchozí úrovně přibližně čtyři roky. Investice za toto období prováděné pravidelně (s průměrným ročním výnosem) však dokázaly vývoj i dorovnat, protože nákupy probíhaly ve slevách. Když se k tomu přidá ještě diverzifikace, negativní události ztrácí na síle.