Nejschopnější česká státní instituce v oboru strategické komunikace, tedy Armáda České republiky, spustila takřka bubnovou palbu, aby přesvědčila veřejnost, že nejlepší volbou pro budoucnost českého vojenského letectva nejsou modernější Gripeny, ale jediné v západním světě fungující letouny páté generace, americké stroje F-35. Doporučení o jejich nákupu má ministerstvo obrany předložit vládě do 1. října, takže možný historicky největší armádní nákup – až za 123 miliard korun – jde opravdu do finále.

Kupříkladu v pondělí strávil náčelník generálního štábu Karel Řehka a další generálové takřka dvě hodiny trpělivými odpověďmi na všelijaké dotazy novinářů. Dokonce jim dal i odtajněnou úvodní část vojenského doporučení, na jehož základě se bude vláda rozhodovat.

Vojenské argumenty se dají shrnout stručně asi takto: Česko potřebuje 24 strojů. Samotná cena letadel je porovnatelná. F-35 mají o necelou čtvrtinu vyšší provozní náklady než Gripeny, ale za to by Česko dostalo více schopností – tedy letadla toho umějí více – a déle by vydržela. Jiné stroje než F-35 by se na budoucí válčení založené na digitalizaci a síťovém propojení nehodily. F-35 není vidět radarem. Splacení nákupu by trvalo zhruba deset let, provoz celkem 40 let. Kdybychom si nechali letku současných Gripenů C/D a doplnili ji letkou nových Gripenů E, což by podle návrhu, který má ministerstvo obrany, vyšlo nyní levněji, nejpozději za 15 let budeme řešit opět další nákup. Stroje typu C/D totiž už nebudou stíhat modernizaci armády.

Obrana dosavadních strojů Gripen od švédského výrobce Saab je v tomto kontextu slabá a s malými šancemi na úspěch. Přesto – nebo právě kvůli této masáži – je dobré se podívat na to, co by nákup F-35 nebo modernizace a přikoupení dalších Gripenů pro Česko znamenaly a jaké jsou plusy a minusy obou cest.

