Začátek školního roku je i koncem fotovoltaické radosti. Přestává svítit slunce, dny jsou kratší a výroba je o třetinu menší než v srpnu. To ale není věc, která by měla majitele fotovoltaické elektrárny překvapit – průběh roku je předvídatelný a pravidelný.

Tento díl Zápisků solárníka obsahuje nejen aktuální čísla z „redakční“ elektrárny, ale také první trable se střídačem GoodWe. Dojde také na zprávy z ČEZ, které naznačují, že elektřina bude dalších pár let spíše levnější. Ignorovat nelze ani hořící fotovoltaické elektrárny nebo další variantu baterií, která by měla být levnější, bezpečnější a obejde se bez lithia. Na rozdíl od pohádkových baterií HE3DA.

Při pořízení elektrárny bylo naším cílem zajistit si co nejvyšší soběstačnost, tedy ideálně plné pokrytí spotřeby celé domácnosti i s rezervou do budoucna. Kvůli topografii naší ploché střechy a bezpečnostním požadavkům se to úplně nepovedlo. Simulace nakonec říkala, že za rok v průměru vyrobíme 6,3 MWh elektřiny. Dost na základní spotřebu, ale ani náhodou na náhradu plynového kotle tepelným čerpadlem.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Proč se už letos přeplnil plán výroby.

Jaké nové baterie mají potenciál.

Jak se vyvíjejí tarify ČEZ pro solárníky.