Šestašedesátiletý Mark Thompson by si nemusel vůbec nic dokazovat. Jako ředitel BBC měl v letech 2004 až 2012 na starosti rozšíření jejího tradičního vysílacího modelu o digitální šíření obsahu. Jako vedoucí manažer (CEO) deníku New York Times tento list následně provedl složitým obdobím, když dokázal přesunout čtenáře od strádajících papírových novin k předplatnému na internetu. Letos v červnu ho britský král Karel III. povýšil do rytířského stavu.

Nyní sir Mark Thompson ovšem přijal možná nejsložitější úkol svého profesního života. Od října se stane novým vedoucím manažerem a zároveň šéfredaktorem CNN. Televize, jejíž nástup v roce 1980 byl přelomem ve světě zpravodajských médií. V současnosti ale CNN prochází nejsložitějším obdobím své historie. Její potíže, drastický úpadek sledovanosti a klesající ziskovost, jsou průvodním jevem obecnějších problémů kabelových televizí v USA. CNN ale navíc doplácí na to, že ve stále více polarizované společnosti je o relativně objektivní zpravodajství stále menší zájem. Diváci dávají přednost politicky vyhraněnějšímu obsahu, šitému na míru jejich zájmům, postojům a názorům.

