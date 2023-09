Nadal není jen příjmení legendárního španělského tenisty Rafaela Nadala. Slovo Nadal v katalánštině znamená Vánoce, jak před 14 lety zjistil televizní moderátor Otakar Černý. Tehdy s obdivem mluvil o tom, jak byla Barcelona během tehdejšího prosincového finále tenisového Davis Cupu mezi Španělskem a Českem oblepená sloganem Bon Nadal – a myslel si, že jde o masovou podporu Rafaelu Nadalovi. Ve skutečnosti to ale v katalánštině znamená Veselé Vánoce.

S katalánštinou, tedy jazykem, jímž se mluví ve španělském Katalánsku, jehož centrem je Barcelona, možná brzy přijde v Evropě do styku mnohem víc lidí než dnes. Španělská vláda totiž požaduje, aby byla katalánština uznána jako oficiální jazyk Evropské unie, kterých je nyní 24. V tom případě by se do ní musely překládat veškeré evropské smlouvy a pravidla, na kterých se členské státy a europoslanci domluví. A povinně by se do ní taky tlumočila všechna jednání v Evropském parlamentu.

