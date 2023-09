Je to dva roky, co Česká národní banka šlápla na pedál úrokových sazeb kvůli akcelerující inflaci a co se podniky houfně přepnuly z drahého korunového financování do eurových úvěrů. Za ty dva roky přibylo 13 miliard eur v eurových půjčkách (nárůst skoro na dvojnásobek), zatímco se objem těch korunových zmenšil o 100 miliard korun. Eurové úvěry tak činí téměř polovinu úvěrů podnikům.

Přitažlivost levnějšího eurového financování však s odeznívající inflační vlnou bledne. Sbližující se úrokové sazby, nadhodnocená koruna kvůli vyšší inflaci a pozice investorů a podniků na měnovém trhu jsou tři důvody, proč je koruna oproti euru opět zajímavou a bezpečnější měnou pro financování.

