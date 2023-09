Růst cen konečně výrazně zpomalil. Až tak, že inflace klesla do pásma, v němž na vyjádření meziročního růstu cen nepotřebujeme dvouciferné číslo. A to už od června. Podle nejnovějšího údaje ze srpna je inflace „jen“ 8,5 procenta a jít dolů má i nadále. Mluví pro to jak utlumená poptávka, tak vývoj cen velké většiny zboží a služeb dopředu signalizovaný například tím, za co své produkty prodávají výrobci. I proto z České národní banky čím dál častěji slyšíme, že už brzy se můžeme těšit na „skokový pokles inflace“ až do blízkosti dvou procent, což je cíl, o který banka usiluje.

Ekonomická obec ve své většině tento výhled nezpochybňuje. „Vypadávání“ nejhorších inflačních měsíců z meziroční statistiky totiž prudký pokles inflace zařídí sám o sobě. A že vysoké úroky už stihly odvést svou práci na utlumení poptávky je také nepochybné. Vždyť od začátku utahování měnové politiky uběhlo už dva a čtvrt roku, přičemž na sedmiprocentní hladině se základní sazba centrální banky drží skoro 15 měsíců.

Přesto guvernér ČNB Aleš Michl i jeho další vlivní kolegové v bankovní radě cítí silnou potřebu ubezpečit všechny, že na snižování sazeb nemají zatím ani pomyšlení. Jak vážně to myslí? Napovědět může i jedna zvláštní guvernérova odpověď ve víkendovém televizním pořadu.

