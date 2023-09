Vítězi soutěže Manažer roku, která se letos konala již potřicáté, se stali Lucie Urválková, finanční ředitelka pojišťovny Uniqa, a Bronislav Převrátil, výkonný ředitel společnosti Chart Ferox. Ta vyrábí a dodává kryogenní zařízení a systémy na skladování, dopravu a distribuci zkapalněných technických plynů.

Soutěž Manažer roku, jejímž mediálním partnerem jsou Hospodářské noviny, pořádá od roku 1993 Česká manažerská asociace. Cílem je vyhledat nejlepší manažery, lídry a podnikatele v zemi. Za třicet let existence soutěže bylo oceněno 69 osobností z řad manažerů a manažerek českých firem, ale i tuzemských poboček zahraničních podniků.

Vybraní uchazeči se hodnotí na základě kritérií japonského modelu hoshin kanri v kombinaci s kritérii modelu EFQM. Pomocí nich se zjednodušeně řečeno zkoumá, jak se účastníkům v uplynulém roce podařilo naplnit vytyčené firemní plány a vize. Jakým způsobem a za jak dlouhé období se jim to podařilo a kdo se na plnění cílů podílel.

Hodnocení je tříkolové a jeho garantem je odborná hodnotitelská komise. Nejlepších 15 finalistů, kteří od komise obdrží nejvyšší počet bodů, je pozváno před členy komise k osobní prezentaci. Poté probíhá diskuse a tajné hlasování. O konečném pořadí rozhoduje národní komise, složená z vyhlašovatelů soutěže, odborníků a partnerů. Předsedající národní komise je ekonom a statistik Richard Hindls.

Vítězové soutěže Manažer roku 2022 Vítěz kategorie Vizionář: Petr Vaněček, CEO společnosti Remoska s.r.o.

Vítěz kategorie Mladý manažerský talent: Michal Lichter, Regional Director a CEE společnosti Billigence

Vítěz kategorie Průmysl a navázané obory: Bronislav Převrátil, CEO společnosti Chart Ferox, a.s.

Vítěz kategorie Nezisková sféra: Lucia Haraslínová, předsedkyně Klastru českých nábytkářů, družstva

Vítěz kategorie Manažer malého a středního podniku: Petr Paksi, spolumajitel a ředitel společnosti JAP FUTURE s.r.o.

Vítěz kategorie Služby: Lenka Žlebková, generální ředitelka Kongresového centra Praha, a.s.

Vítěz kategorie Zemědělství: Jaroslav Mikoláš, jednatel a spolumajitel společnosti LUPOFYT s.r.o.

Vítěz kategorie Veřejná správa: Pavel Švagr, předseda Správy státních hmotných rezerv

Vítěz kategorie Manažer digitálního věku: Marcela Lonková, CEO společnosti This One s.r.o.

Vítěz kategorie Zahraniční manažer: Violeta Luca, CEO Microsoftu pro Česko a Slovensko

TOP 10 Manažerů roku Bronislav Převrátil, CEO společnosti Chart Ferox, a.s. Lucie Urválková, CFO v UNIQA pojišťovně, a.s. Lenka Žlebková, generální ředitelka Kongresového centra Praha, a.s. Jaroslav Mikoláš, jednatel a spolumajitel společnosti LUPOFYT s.r.o. Michal Lichter, Regional Director a CEE společnosti Billigence Violeta Luca, CEO Microsoftu pro Česko a Slovensko Jiří Buchal, CEO RD Rýmařov s.r.o. Jana Mastíková, hlavní architektka a partnerka firmy LOXIA Pavel Švagr, předseda Správy státních hmotných rezerv Michal Hornák, CEO WITTE Automotive Česko

„Naším cílem není pouze odměňovat ty nejlepší, ale především motivovat a povzbuzovat mladé, začínající manažery na jejich cestě. Soutěžící se vzájemně inspirují, stanovují celému oboru vyšší standardy a stále zvyšují úroveň managementu v České republice,“ říká Ivo Gajdoš, výkonný ředitel České manažerské asociace.

Manažerka roku Urválková působí ve společnosti Uniqa od roku 2007, a to na pozici finanční ředitelky a také jako místopředsedkyně představenstva. Firma má po celé Evropě v celkem 18 zemích přes 15 milionů zákazníků, v Česku a na Slovensku více než tři miliony klientů. Porota ocenila především její přínos během fúze s AXA pojišťovnou během covidu. „Chtěla bych ocenit zejména svoje kolegy, bez kterých bych nebyla tam, kde jsem,“ říká Urválková.

Bronislav Převrátil, nejlepší manažer letošního roku, nastoupil do společnosti Chart Ferox v roce 2005. Před pěti lety pak stanul v jejím čele. Komise u Převrátila vyzdvihla transformaci společnosti během posledních pěti let, kdy přeměnil čistě výrobní firmu na podnik zaměřený na projekty a služby s vysokou přidanou hodnotou. „Mojí primární úlohou je spojovat lidi ve firmě a dávat věci do pohybu,“ říká. Slavnostní vyhlášení proběhlo v pražské Empire Hall ve Slovanském domě.

soutěž Manažer roku Dalších 12

fotografií

„Vzhledem k dopadům války na Ukrajině a vysoké inflaci, která ovlivnila celou společnost, se manažeři napříč odvětvími museli vypořádávat s výzvami, na něž neměli plný vliv. Mezi nejlepší desítku se dostali manažeři, kteří nejen zvládli tuto turbulentní dobu, ale dokázali své firmy posunout vpřed,“ říká Libor Witassek, člen hodnotitelské komise a ambasador České manažerské asociace.

V předchozích ročnících zvítězily známé tváře českého byznysu, za rok 2021 například Diana Rádl Rogerová ze společnosti Behind Inventions (tehdy za svoji práci řídící partnerky Deloitte v Česku), Jan Lát, finanční ředitel společnosti Beneš a Lát zabývající se slévárenským průmyslem, nebo výkonný ředitel a předseda představenstva Orlen Unipetrol Tomasz Wiatrak.