Letos již posedmnácté Hospodářské noviny vyhlásí vítěze v rámci soutěže Visa Nejlepší banka a Visa Nejlepší pojišťovna roku. Součástí soutěže bude i hlasování ve speciální kategorii Počin roku. Hledat se bude banka a pojišťovna, které vloni nebo letos spustily projekt, iniciativu či produkt, jenž je něčím výjimečný. Může jít například o nový produkt či službu, charitativní akci, soutěž, benefit pro zaměstnance nebo jinou aktivitu, která stojí za pozornost.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.