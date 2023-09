Když bylo Martinu Šimonovi šest let, začal s dědou chodit na pole okolo Chebu sbírat bylinky a prodávat je do výkupu. „Strašně mě to bavilo, pořád jsem byl venku na poli. Máma mě dokonce musela nutit do sledování pohádek,“ vzpomíná čtyřiatřicetiletý Šimon.

Dnes má firmu Herbona, která s tržbami ve výši 150 milionů korun patří k největším velkoobchodům s bylinkami u nás. Ročně zpracuje šípek, ostropestřec, heřmánek, ibišek, mátu či kmín za 150 milionů korun. A odběratelům, mezi něž patří výrobce čajů Jemča, výrobce kořenících směsí Benkor či nápojářská skupina Kofola, posílá ročně 2500 tun surovin.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Proč uspěl zrovna Martin Šimon.

Komu dodává jeho společnost Herbona.

Jaký vliv na něj měl jeho dědeček.

Proč ho potrápila energetická krize.