Přímým spojem z Václavského náměstí na letiště za 25 minut? Sen mnoha Pražanů i turistů se začíná pomalu rýsovat, a to nejen na povrchu, ale i v podzemí. Část zmíněné cesty obslouží vlaky v tunelech, o metro přesto nepůjde – a to i přes zlidovělé označení „metro S“. Rozšířená příměstská železniční doprava, jejímž středobodem bude stanice pracovně nazvaná „Opera“ poblíž Národního muzea, má připomínat spíše systém S-Bahn známý zejména z německojazyčných zemí.

Vše záleží na ministerstvu dopravy a Správě železnic, na nichž je veškerý harmonogram, rozpočet i postup prací. Byť se o zahloubení železnice pod centrem mluví řadu let, teď se stát pustil do prvních reálných kroků. Železničáři aktuálně tvoří studii proveditelnosti, od které se pak odvíjí další kroky. Materiál by měl být podle šéfa státní organizace Jiřího Svobody hotový v květnu příštího roku. Ta se od svého počátku zabývá několika variantami, jak vést trať pod hlavním městem.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Kdy bude hotová potřebná studie?

Kudy metro S povede?

Jak budou vypadat jeho nové stanice?