Ministerstvo životního prostředí už vytipovalo několik zón v každém kraji, kde by v budoucnu mohly vzniknout větrné elektrárny. Za pár týdnů je projedná s místními politiky a poté na nich nechá provést posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Ministr Petr Hladík (KDU-ČSL) také na Green Deal Summitu Hospodářských novin prozradil, že schvalovací proces pro výstavbu větrných elektráren se zkrátí na rok, nyní je to přitom až deset let.

