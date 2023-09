V nedávnem rozhovoru s redaktorem jednoho švýcarského časopisu jsme se dostali k zajímavé věci – že otázky ducha, toho skutečného dechu života, jsou v posledku neměřitelné, a tudíž nemohou podléhat žádné metodě. A že nikdy nebudeme vědět dost na to, abychom se racionálně rozhodli, a přesto musíme. Že jsou oblasti, důležité oblasti, snad možná ty nejdůležitější, kde logika mlčí, kde nejsou ani slova, kdy se nám děje něco skutečného, co nemáme zažité, na co není recept. A my přesto musíme jednat a těmito vodami projet, přestože se skoro nemáme čeho držet. Že ekonomie a matematicko-ekonomická logika je mocná při určování struktury výroby košile či počítačů, ale veliká část našich životů se odehrává mimo sféru logické analýzy.

