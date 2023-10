Zatímco česká veřejnost se v průzkumech staví k elektromobilům stále spíše skepticky – zejména se obává toho, jestli dojedou dostatečně daleko a kde bude možné je na cestách nabíjet –, automobilky, výrobci komponentů, energetické a dokonce i petrolejářské společnosti už s elektromobilitou dávno počítají. „Je to zásadní téma a musíme transformaci zvládnout, abychom byli jako společnost významní i nadále. Pokud chceme průmysl dekarbonizovat a být méně závislí na fosilních zdrojích, vidíme v elektromobilitě příležitost,“ řekl v zářijové debatě Hospodářských novin o elektromobilitě Milan Šlachta, reprezentant skupiny společností Bosch v ČR a SR.

Firma je jedním z předních dodavatelů komponentů pro automobilové výrobce a čím dál víc se také přeorientovává na vývoj softwaru pro elektrické vozy i technologie do nabíjecích stanic. Šlachta přiznává, že Bosch do elektromobility investuje značné částky, přestože toto odvětví zatím, minimálně na evropském trhu, není pro firmu zdaleka ziskové.

Podobně na tom jsou ale i jiné firmy. „I my do elektromobility investujeme miliardy eur. Elektrifikace dopravy udává jasný trend do budoucna. Čistě elektrické vozy budou mít brzy v Evropě jasnou převahu v naší nabídce. Do roku 2026 představíme na trhu šest dalších bateriových vozů,“ slíbil v debatě Branislav Schvarc, koordinátor odvětví eMobility ve Škodě Auto.

K elektromobilitě postupnými kroky

Zástupci automobilového průmyslu se ale shodují v tom, že prosadit elektromobilitu není vůbec jednoduché, a to především v Česku. „Nefunguje to tak, že se zmáčkne nějaké magické tlačítko a najednou budeme uhlíkově neutrální. Je potřeba změnit svoje myšlení. Technologie, které nás k tomu dovedou, musíme zavádět postupně. Cirkulární ekonomika je v automobilovém sektoru velmi důležitá,“ dodal Martin Růžička, ředitel úseku pro dekarbonizaci v Orlen Unipetrol.

Společnost Orlen se připravuje na elektromobilitu několika způsoby. Na čerpacích stanicích například ve spolupráci se firmou ČEZ postupně instaluje rychlé nabíjecí stanice. V tuto chvíli jich má v provozu 63 a ve výstavbě pokračuje. V první fázi výstavby jich chce mít v provozu dvě stě. Ještě intenzivněji se ale specializuje na vodíkovou technologii, i proto, že společnost v Litvínově vodík vyrábí. Letos tak Orlen otevřel dvě vodíkové plnicí stanice pro osobní automobily v Česku – první na pražském Barrandově, druhou v Litvínově.

Vodíkových osobních vozů je ale v Česku minimum. V prodeji jsou v podstatě jen dva vozy, Hyundai Nexo a Toyota Mirai. Vodíková technologie by mohla být v budoucnu smysluplná především v nákladní dopravě, zejména u té dálkové. „Česko se zavázalo, že vybuduje funkční síť vodíkových stanic pro nákladní automobily. Pokud se síť nezprovozní, staneme se na mapě Evropy problematickým místem. Víme, že tyto vozy zatím na trhu nejsou, ale bavíme se tu o strategii na léta dopředu a bude potřeba to řešit,“ připomněl za Orlen Růžička.

Výstavba nabíjecí sítě pro bateriové elektromobily je přece jen dál. V současnosti v Česku funguje přes 4000 nabíjecích bodů od všech energetických společností. Ty se však potýkají s tím, že v provozu stále není dost elektroaut. „V Česku se můžeme pochlubit poměrně robustní infrastrukturou, ale nejsou tu ta auta, která by ji využívala. Využití našich nabíječek je 1,6 procenta a to je tristní. Víme, že časem se to zlepší, ale teď je situace taková. I když stát podporuje výstavbu stanic dotacemi, jejich provoz dotují i samy energetické firmy,“ vysvětlil Tomáš Dzurilla, ředitel útvaru elektromobilita společnosti ČEZ.

Právě výstavba funkční nabíjecí sítě pro elektromobily je jedním z nejdůležitějších milníků, které podle odborníků mohou rozhýbat trh s elektroauty. Ačkoli se od ledna do srpna v Česku prodalo přes 4000 bateriových automobilů, což je více než za celý loňský rok, v porovnání se západními evropskými státy zaostáváme. Elektromobily se na prodejích aut letos podílejí jen necelými třemi procenty, v Evropě je to v průměru 12 procent.

Češi mají strach

Proč jsou tedy Češi k elektrovozům stále skeptičtí, zástupci autoprůmyslu hodnotí víceméně shodně. „Lidé mají strach, přestože mnoho z nich nemá s elektromobily příliš velkou, nebo má dokonce nulovou zkušenost,“ myslí si Schvarc ze Škody Auto.

Podle Tomáše Dzurilly ze společnosti ČEZ je potřeba mít primárně co nejschopnější produkt. „Dnes je zásadní, aby auta jezdila dobře, nabídla dostatečný dojezd, podle mého názoru je ideální 700 kilometrů, aby to zákazníka uklidnilo, že dojede opravdu daleko. Takové vozy už teď na trh postupně přicházejí. Pro výrobce znamená transformace úkol umět takové vozy vyrobit, servisovat a obsluhovat dobíjecí síť. Pak bude život s elektromobilem zcela bezbolestný,“ dodal Dzurilla.

K tomu by ale, jak zástupci autoprůmyslu přiznávají, potřebovali větší podporu ze strany státu a jasná pravidla. „V tom vidím bariéru. Jako stát jsme se té změně stále nepostavili čelem. Bojíme se politicky hovořit o tom, že přechod na elektromobilitu je nutnost, ale přitom se změny dějí všude kolem. Ať se nám to líbí, nebo ne, elektromobilita je tady. To nejhorší, co se nám může stát, je, že na ni nebudeme připraveni,“ myslí si Růžička ze skupiny Orlen Unipetrol.

Partnery debaty jsou společnosti Škoda Auto, ČEZ, Orlen Unipetrol a Bosch.