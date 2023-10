Případ dvaasedmdesátiletého Romana Bendy z Meziboří u Litvínova, kterému exekutor kvůli nízkému dluhu 1500 korun vydražil byt, má dobrý konec. Krajský soud v Ústí nad Labem v září rozhodl, že dražba jeho domova byla v rozporu se zákonem. Nemocný muž se obával, že se 433 tisíci vyplacenými z dražby a minimálním důchodem kolem devíti tisíc korun by měl na nájem bytu jen pár let a poté by se stal bezdomovcem. Nyní může ve své garsonce zůstat.

