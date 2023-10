Kdyby se Elon Musk rozhodl rozjet svou firmu Tesla v Evropě, dost možná by už neexistovala. Dnes je přitom automobilkou s nejvyšší tržní hodnotou na světě. Tesla ale byla řadu let v hluboké ztrátě. A v reálných evropských podmínkách by se značnou mírou pravděpodobnosti nepřežila. A také by na našem kontinentu jen těžko získala obří prostředky k financování svého dramatického rozvoje. Ve Spojených státech se jí to však povedlo.

Co se dočtete dál Co brání inovativním evropským firmám v rozvoji.

Jak by se to dalo změnit.

Která evropská země se vymyká a novým firmám se tam daří růst.