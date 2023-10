Některé personální přesuny překvapí, i když si o nich dopředu cvrlikali holubi na střeše. Takovým případem je návrat Vladimíra Tomšíka do ČNB. Co je na tom překvapivého? Tomšík se díky Václavu Klausovi stal jako velmi mladý, brzy po třicítce, radním národní banky a následně i viceguvernérem. V superodpovědné pozici (guvernér je jen jeden a na vyšší post český ekonom vlastně ani pomýšlet nemůže) odsloužil 12 let.

Následně se překvapivě (i když vzhledem k zaměření tehdejší hlavy státu to zas takový šok nebyl) stal v rámci šachů mezi (ex)prezidentem Milošem Zemanem a Andrejem Babišem, tou dobou premiérem, velvyslancem v Číně. A to pro centrálního bankéře rozhodně není typický kariérní posun. Po diplomatické misi, jejíž výsledky určitě zůstaly za očekáváními, se Tomšík najednou vrací do ČNB. A to jako „pouhý“ poradce bankovní rady.

