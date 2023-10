Ukrajinským cílem je dobýt zpět všechna území včetně Krymu, Kyjev na to ale nemá. „Když mluvíme o úplném ukrajinském vítězství, mluvíme o tom, co je žádoucí, spravedlivé a morální. Ale nezdá se, že by to bylo dosažitelné. A to může být nebezpečné,“ říká v rozhovoru s HN profesor Charles Kupchan, přední světový odborník na mezinárodní dění. Vysvětluje, jakým způsobem by podle něj mohla válka skončit. A proč je nutné, aby Západ i pak Ukrajinu všemožně podporoval. Kupchan do Prahy přijel na konferenci, kterou pořádal Institut pro politiku a společnost.

Co by se stalo, pokud by byl napřesrok americkým prezidentem opět zvolen Donald Trump? Jak by to vypadalo s americkou pomocí Ukrajině?

Trump by se podle mě snažil s Putinem uzavřít nějakou dohodu. Považuje se za nejlepšího vyjednavače na světě. Pomoc Ukrajině by nejspíš úplně nepřestala, ale hlavním cílem USA by bylo začít s Ruskem zmíněná jednání. Trump to říká velmi jasně. A pokud se skutečně stane prezidentským kandidátem republikánů, tak to podle mě bude v kampani proti Bidenovi silně používat. Bude tvrdit, že místo ukrajinských hranic bychom se měli starat o naše hranice, přes které do USA přicházejí migranti.

Může Ukrajina dosáhnout svého cíle, tedy dobýt zpět všechna svá území včetně Krymu?

