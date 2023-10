Několikaletá sága o prodeji Arrivy míří do finále. Významný evropský dopravce, který se čím dál více hlásí o slovo na české železnici a je i největším provozovatelem autobusových linek v Česku, brzy změní majitele. Od německé skupiny Deutsche Bahn (DB) by jej podle zdrojů britského deníku Financial Times (FT) měl koupit floridský fond soukromého kapitálu I Squared Capital. Prodej by se podle deníku měl stvrdit v příštím týdnu.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Za kolik Deutsche Bahn Arrivu prodá

Jak se daří Deutsche Bahn

Co to udělá s byznysem Arrivy v Česku