Izraelská armáda v neděli vytyčila další časové okno pro evakuace civilistů ze severu Pásma Gazy, končilo ve 14:00 středoevropského letního času. Izraelci původně k opuštění oblasti severně od údolí Vádí dávali čas do soboty. Armáda podle listu Times of Israel (ToI) také popřela, že by útočila na konvoj evakuujících se palestinských civilistů.

„Pokud je pro vás důležitá bezpečnost vaše a vašich blízkých, vydejte se podle našich pokynů na jih. Buďte si jisti, že vůdci Hamásu se o sebe a své rodinné příslušníky postarali,“ stálo v arabsky psaném vzkazu izraelské armády.

V Pásmu Gazy žilo před začátkem současného konfliktu 7. října přes dva miliony Palestinců pod autoritářskou vládou islamistického hnutí Hamás. Izrael podle premiéra Benjamina Netanjahua dokončuje přípravy na „rozšíření ofenzivy“, „koordinovaný útok ze vzduchu, moře a po souši“ a na „další fázi“ války s Hamásem. Server listu The New York Times s odvoláním na trojici vysoce postavených činitelů izraelské armády napsal, že invaze do pásma měla začít už o uplynulém víkendu, ale i kvůli počasí byla o pár dní odložena.

Írán v sobotu večer varoval Izrael, že pokud okamžitě nepřestane s bojovými akcemi v Pásmu Gazy, může se situace vymknout kontrole. Vysoce postavený izraelský představitel zase obvinil Teherán, že rozmísťuje zbraně v Sýrii, a snaží se tak otevřít druhou válečnou frontu. Spojené státy podle zpravodajského serveru ABC News pošlou do východního Středomoří další letadlovou loď, konkrétně USS Eisenhower, jako varování Íránu. Blízkost íránského režimu a Hamásu je patrná mimo jiné ze sobotní schůzky íránského ministra zahraničí Hosejna Amírabdolláhjána s vůdcem Hamásu Ismáílem Haníjou v Kataru. Shodli se na tom, že budou pokračovat ve spolupráci.

Egypt mezitím jedná s mezinárodními partnery o doručení humanitární pomoci do Pásma Gazy. Zatím se to nepovedlo a tak se dodávky od více států hromadí na Sinajském poloostrově. Egypt také odmítl jakýkoli plán přesunu Palestinců „na úkor jiných zemí“, zajištění vlastní bezpečnosti je pro Káhiru nepřekročitelnou linií.

Napětí dál roste na severu Izraele u hranic s Libanonem. Na jihu této země působí s Hamásem spřízněné šíitské hnutí Hizballáh. Poblíž libanonské hranice nadále platí varování izraelské armády pro obyvatele tamních vesnic kvůli hrozbě, že by do oblasti pronikli ozbrojenci z Libanonu. Obavy z eskalace panují i na okupovaném Západním břehu Jordánu, který sousedí s Jordánskem. Izrael zde za týden zatkl více než tři stovky ozbrojenců, většinou členů Hamásu.

Představitelé Izraele v neděli oznámili, že vodovod zajišťující pitnou vodu pro Pásmo Gazy je opět v provozu. Už v sobotu přinesl deník Times of Izrael informaci, že země umožní obnovení dodávek vody, potravin a léků do Pásma Gazy. S obnovením dodávek elektřiny a pohonných hmot se ale podle zdroje deníku nepočítá.