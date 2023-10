Dostal jsem před pár dny od známého otázku, co je na pořadu StarDance, jehož nová řada se právě začala vysílat na ČT, veřejnoprávního. Patří tato televizní taneční show na obrazovky veřejnoprávní televize?

Byla to moc zajímavá otázka. Už proto, že jsem na ni nedokázal odpovědět. (K pořadu s podtitulem „... když hvězdy tančí“ mám vyloženě chladný a neutrální vztah. Ale otázka veřejnoprávna mě zajímá a dotyčného jsem nechtěl jen tak odbýt.) Odhodlal jsem se tedy ke crowdsourcingu, k „moudrosti davu“. Na to jsou sociální sítě dobré (na mnoho jiného dobré nejsou vůbec). Zeptal jsem se úplně stejně na Twitteru, dnes síti X (to ale jinak příliš nedoporučuji, pokud zodpovědně pečujete o své duševní zdraví). Samozřejmě jsem z odpovědí musel odfiltrovat nadávky, urážky, obvinění z útoku na nezávislost České televize podle Babišova a Okamurova vzoru a vůbec řadu dalších nízkostí (tvořily většinu reakcí, s tím se na síti X musí počítat). A zde je výsledek, takhle argumentují chytří lidé, jejichž názory se vyplatí respektovat:

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Jaké jsou argumenty pro StarDance na obrazovkách ČT?

Opravdu stačí opřít se o to, že zákon ČT ukládá diváky i bavit?