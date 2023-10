Většina Čechů si přeje zemřít doma, podaří se to ale podle zkušeností tak třem procentům. Zemřít doma znamená pro většinu těch, kteří vyjadřují toto přání, volbu mezi rychlým, bezbolestným koncem, nebo bezbolestným koncem v obklopení blízkých. Což je velký rozdíl, ač si to mnozí neuvědomují.

Je to teprve několik let, kdy se o umírání, velmi „nepěkném“ tématu, začalo veřejně mluvit. A ještě kratší dobu to řeší různé legislativní podmínky, takže pečující už houfně nenaráží na bariéru nezájmu ze strany praktických lékařů, kteří s tím přece „nemají nic společného“. Už není naštěstí třeba se o vše postarat bez jakékoliv podané ruky zvenčí. Mobilní hospice, domácí hospice, paliativní léčba, konečně na tyto pojmy, se kterými si všichni přejeme se prakticky neseznamovat (což vzhledem k naší smrtelnosti možné není), existují tabulky v rejstřících zdravotních pojišťoven.

