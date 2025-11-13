Nejen v hospicích, ale i v nemocnicích se stále více rozvíjejí služby paliativní péče, které pacienty i jejich blízké podporují v poslední fázi nevyléčitelných nemocí. „Čím bude naše zdravotnictví modernější, tím víc budeme paliaci potřebovat,“ komentuje současný boom tohoto oboru paliatr a intenzivista Jan Maláska, přednosta Ústavu paliativní a podpůrné péče Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Ta letos zařadila do svého kurikula povinný předmět paliativní péče pro všechny mediky.

Zbývá vám ještě 90 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se