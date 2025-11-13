Nejen v hospicích, ale i v nemocnicích se stále více rozvíjejí služby paliativní péče, které pacienty i jejich blízké podporují v poslední fázi nevyléčitelných nemocí. „Čím bude naše zdravotnictví modernější, tím víc budeme paliaci potřebovat,“ komentuje současný boom tohoto oboru paliatr a intenzivista Jan Maláska, přednosta Ústavu paliativní a podpůrné péče Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Ta letos zařadila do svého kurikula povinný předmět paliativní péče pro všechny mediky.
