Umělá inteligence prostoupila i do světa kreativity a překopává zaběhnutá pravidla. „Někteří studenti mění své obory a odmítají studovat ilustraci. Pod ,tlakem‘ úžasných výsledků z AI už nevidí důvod ke studiu,“ nastiňuje Jakub Javora, inovátor v oblasti neprozkoumaných možností vědy a výtvarného umění, jak moc se může výtvarný obor proměňovat.

V souvislosti s AI má mnoho lidí v kreativním průmyslu obavy, že jejich práce ztrácí perspektivu. Hrozí něco takového?

Pokud se ptáte, zdali současná náplň jejich práce ztrácí opodstatnění, tak to zcela jistě ano. Například nedávno jsem mluvil s čínským žurnalistou. Ilustrátoři v tamním průmyslu jsou propouštěni – generativní AI je nahrazuje. Bavím se i s lidmi z akademické sféry – někteří studenti mění své obory a odmítají studovat ilustraci. Pod „tlakem“ úžasných výsledků z AI už nevidí důvod ke studiu tohoto oboru. Ptáte‑li se na perspektivu ve smyslu kreativní práce obecně, tak tam je to jinak. AI vytvoří pro kreativitu to samé, co internet pro dostupnost informací. Dnes je díky němu přetlak a neomezená dostupnost informací. Díky AI vzniká přetlak „neomezené“ kreativity.

Jak se dá definovat fotografie nebo grafika vytvořená AI? Nejde přece o umělecké dílo, není v něm žádný otisk konkrétního autora.

Umělecké dílo je to, co autor označí za umělecké dílo a co divák (konzument) za umělecké dílo přijme. AI tuto definici bez problému splňuje, o otisk autora vůbec nejde. Díky tomu dnes může umělec vystavit a prodat artefakt, kterého se ve skutečnosti ani nedotkl.

Jak může začlenění AI do kreativních procesů nově definovat roli „lidského“ umělce a jak by mohla v budoucnu jeho role vypadat?

Asi podobným způsobem, jako byla začleněna fotografie. Portrétní malba tím nezanikla, i když mnoho lidí o práci přišlo. Avšak umělecká malba se neuvěřitelně rozvinula, i proto, že se přestala zaměřovat na zobrazování skutečnosti. Úděl a role lidských umělců budou úplně stejné jako v současnosti s úplně stejnými problémy. Pořád se budou snažit vyniknout nad ostatními a vybojovat si své místo na slunci. Ale pokud se bavíme o užitém umění v designu, filmu nebo jiném průmyslu, tam to bude jiné, protože je to průmysl, kde se hraje na rychlost, kvalitu a cenu. Bude to podobné jako příchod palné zbraně do středověkého válečnictví. Umělec dostane do rukou velkou, rychlou a levnou kreativní „zbraň“. Avšak problém je ten, že tuto zbraň bude mít každý, takže bude více záležet na tom, jak ji využije.

Jakub Javora Výtvarník, ilustrátor, designer a inovátor v oblasti neprozkoumaných možností vědy a výtvarného umění uvnitř vesmíru digitálních technologií.

Po absolvování Akademie výtvarných umění v Praze pracoval na vizuálních efektech pro Hollywoodské tituly, následně na designech pro AAA hry a stál za vznikem umělecko – technologického projektu „Paranormal“, který spolupracuje na významných výtvarných a technologických projektech s řadou velkých hráčů, jako je HBO, Netflix, SONY, Apple TV, Washington Post, Tencent, Legendary, Niantic a Electronic Arts. @studio_paranormal

V případě, že se AI stane nepostradatelným nástrojem kreativců, jak přistupovat k právům duševního vlastnictví? Komu skutečně patří umělecké dílo vytvořené AI?

Na autorské právo bohužel odborník nejsem, avšak svůj názor mám. Aby bylo dílo „vaše“ mělo by být nějakým způsobem transformativní. Současné AI modely si představujte jako aplikaci Google maps. A generování na základě textu (prompting) jako souřadnice GPS. Pokud tedy do AI napíšete: „Namaluj mi kočku“, je to analogicky podobné, jako když do Google maps zadáte GPS souřadnice, například Prahy. Těžko si můžete autorsky přivlastnit satelitní snímek Prahy, který dostanete – tím pádem obrázek kočky z AI taky není váš výtvor. A pak řekněme, že by se ozvala Praha proti Googlu: „Kdo vám dovolil naskenovat Prahu a používat ji ve vaší komerční aplikaci bez našeho svolení?“ Podobným způsobem se nyní ozývají rozhořčení umělci: „Kdo vám dovolil naskenovat naše díla a použít je ve vaší komerční AI aplikaci bez našeho svolení?“ Rozhořčení je zcela opodstatněné. Nicméně vsadím na to, že podobně jako v případě map se společnost v budoucnu nakonec shodne, že AI modely slouží pro její „vyšší dobro“ a tím pádem neguje veškeré spory a bohužel i spravedlnost. Nutno však dodat, že AI se dá používat i transformativním způsobem, jako to děláme v našem studiu.

Jaká omezení má AI v oblasti designu?

Jsou to neukotvené právní otázky. Dále nedostatečná kontrola. Režiséři, designéři i umělci často vyžadují absolutní kontrolu nad každým pixelem výsledku. V tom je AI zatím slabý nástroj, avšak vývoj se posunuje. Dalším problémem je nedostatečná kvalita výstupu ve vysokém rozlišení. Současná AI je zároveň uživatelsky nepřívětivé prostředí – musí vzniknout lepší ovládání pro kreativce. A velkým problémem je i samotná rychlost a turbulentnost vývoje. Jakmile se zorientujete v současném stavu věcí, uběhne pár týdnů a můžete začít znova. Osobně bych raději viděl poněkud pomalejší vývoj.

Ve vašem studiu taková omezení překonáváte?

Paranormal studio je založeno na kombinaci vědy, technologií a umění. V současnosti se zaměřujeme hlavně na vývoj metod a postupů pro použití v audiovizi a designu. Například díky naší umělé inteligenci jsme jako jediní v celosvětovém měřítku schopni kontrolovat chaotický AI výstup a generovat plynule video či animaci. V současné době dále pracujeme na projektu použití AI v armádních obranných technologiích. Využití našich technologií umělé inteligence a strojového učení je však mnohem širší a souběžně provádíme výzkum i v jiných vědeckých a průmyslových oblastech.

Neomezené možnosti AI dají prostor stát se umělcem i lidem, kteří by za normálních okolností takovou možnost nedostali. Nedojde tím k poklesu hodnoty statuse umělce?

Dnes má „fotoaparát“ v kapse skoro každý, ale slavný fotograf je jen jeden z milionu. V budoucnu bude mít každý v kapse generativní AI s možností vytvořit 10 tisíc nejnádhernějších obrazů během 1 minuty, ale slavných umělců bude pořád stejně málo. Status umělce není závislý na technologii. Naopak – díky přetlaku AI obrazů bude například rukodělná malba cennější – ne však kvůli malbě samotné, ale díky procesu.

Není hnacím motorem využívání AI obyčejná lidská lenost?

Samozřejmě. Je to nejefektivnější síla pokroku, díky které jezdíme auty a večeříme instantní nudle. Ale samozřejmě pro tvůrčí lidi, je to i ambice rozšířit své stávající možnosti.

Jsou nějaké hranice ve využívání AI, za které by už člověk neměl jít?

Nerad bych se dožil světa, ve kterém za mě AI bude chodit k volbám. Na druhou stranu, pokud za mě bude i platit daně, dostatečně pracovat a plnit nepříjemné povinnosti, rád jí ten úděl přenechám. Určitě všem doporučuji nepropadat panice, ale naopak těšit se na budoucnost.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Umělá inteligence.