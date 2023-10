Guvernér České národní banky Aleš Michl naznačil, že centrální bankéři stojí před snížením hlavní úrokové sazby. Podle jeho slov se totiž daří tlumit růst cen v ekonomice. Ve hře je tak možnost, že ještě letos by sazba mohla poklesnout. Stalo by se tak po téměř roce a půl, kdy se drží na sedmi procentech. Zároveň by šlo o první uvolnění měnové politiky po čtyřech letech.

„Dosavadní měnová politika zabrala. Je čas pomalu a rozvážně vykročit dál,“ řekl Michl v úterý při debatě se studenty na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. „Ať už do konce roku mírně, pomalu, rozvážně snížíme sazby, nebo ne, zůstaneme jestřáby, kteří udělají všechno pro to, aby ochránili naši republiku před další velkou inflací.“

