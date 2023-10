Nemá žádné úřední hodiny, na příjmu je 24 hodin denně. Za každých okolností mluví slušně a trpělivě vysvětluje, jak například rozjet v obci podnikání nebo zaplatit poplatek za psa. Do roku 2030 by takto mohla vypadat veřejná správa v Česku. A to díky využití umělé inteligence (AI), s nímž počítaly vládní dokumenty už před čtyřmi lety a letos k tomu vyzval premiér Petr Fiala (ODS).

Jenže zatímco firmy už umělou inteligenci k práci používají, stát je v této oblasti stále na začátku. Začal se v ní více rozkoukávat až v tomto roce. Impulzem byl krok společnosti OpenAI, která koncem loňského roku uvolnila k bezplatnému použití jednoho z nejpokročilejších chatbotů – ChatGTP.

