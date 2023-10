Výzvědné služby se většinou drží v pozadí. S veřejností komunikují jen sporadicky, o to větší důraz pak jejich vyjádření mají. Platí to i o aktuálním společném prohlášení zpravodajské aliance Five Eyes (zastřešuje rozvědky USA, Velké Británie, Kanady, Nového Zélandu a Austrálie). Podle něj Čína pokračuje krádežích duševního vlastnictví i kybernetických útocích a ve svém chování je stále troufalejší a představuje bezprecedentní hrozbu.

„Čína se dlouhodobě zaměřuje na firemní cíle propojenou kombinací technik od kybernetických průniků, nasazení operativců až po zdánlivě neškodné investice a finanční transakce,“ popsal situaci šéf FBI Christopher Wray.

