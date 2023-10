Poslat do konkurzu a rozprodat, nebo dát šanci na reorganizaci a další fungování? To je stěžejní otázka, kterou budou řešit věřitelé zkrachovalého Energetického holdingu Malina. Jsou jich téměř tři tisíce a v úterý se poprvé sejdou. Do insolvence, která je jednou z největších v novodobé české historii, šla firma v květnu se závazky za 1,4 miliardy korun. Na svém účtu přitom měla jen pár milionů. Dodavatel střešních fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel za sebou nechal tisíce domácností, které mu svěřily statisícové zálohy. To, co si objednaly, ale nedostaly.

